Ricerca oncologica, il Rotary premia Francesco Tucci che vola in Olanda per inseguire il suo sogno: debellare il cancro

Il suo sogno è quello di proseguire nella ricerca oncologica e trovare la strada per prevenire e curare il cancro. Il dottor Francesco Tucci potrà, adesso, ampliare le sue competenze a Rotterdam, in Olanda, grazie alla borsa di studio conferitagli dal Rotary Club Foggia e dalla Rotary Foundation Distretto 2120 del Rotary International.

La borsa di studio, del valore di 30.000 $, consentirà al giovane ricercatore la permanenza a Rotterdam per un anno per lavorare presso l’University Medical Center ad un progetto di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Foggia e lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia - di Milano. Terminata l'esperienza in Olanda, il dott. Tucci proseguirà la sua attività di ricerca, sulla scorta delle competenze così ampliate, in collaborazione con l'UniFg | IL VIDEO