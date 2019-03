[ VIDEO ] Inaugurata la biblioteca ospedaliera ai Riuniti di Foggia: libri in corsia per alleviare le sofferenze dei pazienti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E’ quella che è stata inaugurata oggi, al quinto piano, della palazzina del Pronto Soccorso del nosocomio di viale Pinto, e che offre ai futuri fruitori del servizio già 3mila volumi, catalogati per genere, donati da dalla cittadinanza. L’iniziativa è stata realizzata dai volontari dell’Associazione Confraternita di Misericordia Foggia e del Centro Studi Diomede. “È dimostrato che i libri possono curare, alleviare, sostenere - spiegano i presidenti delle associazioni, Laura Pipoli e Michele Paglia - sempre più spesso la lettura viene adottata come pratica di accompagnamento per i percorsi di guarigione. Per questo motivo abbiamo pensato che beneficiari del servizio potranno essere tutti coloro che, a vario titolo, si trovano in ospedale: degenti, personale, familiari e visitatori”.

“Una realtà molto interessante, non ho trovato altrove, e che favorisce quel processo di umanizzazione delle cure di cui tanto si parla”, commenta il nuovo direttore sanitario del ‘Riuniti’ Franco Mezzadri. La struttura è stata dedicata alla volontaria di Castelluccio Valmaggiore Lory Marchese, scomparsa qualche anno fa ma tra le prime a credere al valore di un centro lettura in ospedale. Il suo ricordo è stato affidato alle parole del sindaco del comune dei Monti Dauni, Giuseppe Campanaro.

Il progetto, che prevede diverse attività: dal prestito bibliotecario in corsia alla classica sala lettura, passando per le attività di animazione per bambini e ragazzi realizzate in collaborazione con il CSV Foggia. “Il libri diventeranno uno strumento utile per interrompere il lento e noioso tempo della degenza, creare momenti di socialità per superare la solitudine e rendere più leggero il bagaglio di emozioni”, spiega il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese. Il servizio vedrà il coinvolgimento dei giovani in servizio civile impegnati nel progetto “Biblioteca nell’ospedale”