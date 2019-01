San Severo, sbarca in rete l'app "Cuore Nostro": indica i punti in cui sono presenti i defibrillatori della città

E' attiva, on-line, l'applicazione "Cuore Nostro", che mette in rete i luoghi in cui sono posizionati i 25 defibrillatori di cui è dotata la città di San Severo. Lo annunciano il sindaco Francesco Miglio e l’assessore alla Sanità, Raffaele Fanelli.

L'app "Cuore Nostro" è stata creata da MG Comunication ed è scaricabile su cellulari e tablet: è importantissima, se non vitale, in caso di emergenze. Attraverso l'app, infatti, è possibile trovare la mappa della città di San Severo con indicati i punti di collocazione dei defibrillatori nel territorio urbano che sono in totale 25. Di questi, 5 sono stati donati dalle imprese che hanno partecipato al progetto "Cuore Nostro" che ha trovato il suo culmine con una cerimonia nella Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano nello scorso mese di dicembre.

“E’ un servizio davvero utile per tutti - dichiarano il sindaco Miglio e l’Assessore Fanelli – una app che permette in maniera veloce ed agevole di avere nozioni utili in caso di emergenze sanitarie. Consigliamo ai nostri concittadini di tenerla a portata di clic!”. Nella app "Cuore Nostro" anche l’illustrazione del progetto, nozioni di primo intervento accessibili a tutti, l’indicazione dei comuni e delle aziende che sostengono il progetto.