Un make-up per le donne affette da Alzheimer: è il regalo dell'estetista oncologica Loreta alle pazienti del Don Uva

Oltre a regalare momenti di bellezza e coccole alle persone in terapia oncologica, in occasione dell'8 marzo, Ricotta sarà presente al centro 'Don Uva', per far rifiorire i ricordi attraverso i profumi del trucco