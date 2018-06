A Vieste elicotteri di soccorso e ambulanze con medici a bordo. Piemontese: "Diamo risposte ai cittadini"

"A Vieste, “capitale” del turismo pugliese e centro più popoloso del Gargano nord, i servizi per la salute saranno presidiati da un medico fisso, presente ogni giorno, 24 ore su 24. D’estate si potenzia tutto, ovviamente". A dichiararlo è l'assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, che ha fatto sapere come a partire da oggi ci saranno due ambulanze con medico a bordo, "come già disposto l’anno scorso in ragione del grande numero di persone che affolla le nostre coste d’estate" e sarà anche presente un elicottero-ambulanza dalle 8 alle 20 e dalle 20 un elicottero pronto a partire da Foggia per raggiungere Vieste in 15 minuti. D’inverno, al medico sempre presente nella postazione fissa si affiancherà un altro medico a bordo di un’ambulanza.

Spiega l'assessore regionale Piemontese: "Con il capo del Dipartimento per la Salute della Regione Puglia, Giancarlo Ruscitti, e il direttore generale dell’Asl di Foggia, Vito Piazzolla, abbiamo prospettato il dettaglio dell'organizzazione e del potenziamento dei diversi servizi. Aumenteranno le ore settimanali in cui saranno presenti per visite ambulatoriali gli specialisti in varie discipline, tra cui la ginecologia. È imminente l’aggiudicazione dei lavori sul presidio sanitario, che abbiano finanziato con i Fondi europei di sviluppo regionale. Sarà realizzata la piazzola di atterraggio degli elicotteri sul tetto del presidio stesso. Insomma, con la vigile e preziosa cooperazione del sindaco Giuseppe Nobiletti, diamo risposte a una delle domande più sentite da parte dei cittadini"