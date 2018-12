Pranzo di Natale in beneficenza per i poveri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Vorrei ringraziare tutti COLORO che non hanno battuto ciglio alla chiamata del cuore, in maniera encomiabile le aziende che hanno risposto presente con i loro prodotti: Az. TURCO di Lesina. Az. STREGAPRETE di Ortanova. Il gruppo di PASSIONE PIZZA con il suo presidente. Az. VARRASO di foggia. AZ. GAM di Lucera. AZ. FULGARO PANIFICATORI con PASCAL BARBATO. Rist. NOTE DI GUSTO Di foggia. E poi gli chef. P. Del Gaudio, È. Domanico, M. Guida, S. De Meo, G. Zingariello, M. DiBiase, A. Russo, N. Russo il dott. DI Gioia, i fratelli della stazione, il gruppo volontari dell'Immacolata, la presidente Caritas Giusy Di Girolamo, frate Michele, il dott. Daniele Circiello. Spero di non aver dimenticato nessuno, no anzi e IO CHE HO VOLUTO TUTTO QUESTO. Grazie ragazzi siete in testa alle classifiche di Foggia. Ad majora

Gallery