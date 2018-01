La foggiana Luxuria: “Non escludo che un giorno possa tornare in politica”

"Sono giovane, non escludo che un giorno io possa tornare a fare politica attiva". Così a Napoli Vladimir Luxuria, attivista dei diritti civili ed ex deputato, in merito alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Un ritorno in politica che non è previsto in questo 2018: "Non ho chiesto candidature e non ho ricevuto proposte", conferma. Con una sottile vena di ironia la conduttrice foggiana ricorda quindi di non essere più "in parlamento dal 2008” e chiosa: “E soprattutto non prendo la pensione".

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x41202590)