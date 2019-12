Il sottosegretario Ferraresi a Foggia e a San Severo. Giuliano: "Conferma l'attenzione per il nostro territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nella mattinata di venerdì 13 dicembre p.v., il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Dep. Vittorio Ferraresi – accompagnato da una delegazione dei Parlamentari della Provincia – farà visita al Tribunale di Foggia per verificare le problematiche inerenti l’edilizia giudiziaria e confrontarsi con gli operatori tutti addetti alla struttura. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il Sottosegretario parteciperà, a San Severo, al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia e patrocinato dal Comune di San Severo, circa “GLI STRUMENTI DI LOTTA ALLA CORRUZIONE”, occupandosi della introduzione e delle conclusioni dell’evento.

Significativo sarà il parterre scelto dal Comitato Scientifico del Convegno (Avv.ti Pasquale Caso, Lorenzo Taggio ed Angelo P. Masucci): Dott. Raffele Grassi, Prefetto di Foggia, Dott. Enrico Infante, Sost. Procuratore della Repubblica di Foggia Vittorio Raeli, Giudice della Corte dei Conti di Bari Modererà la Deputata di San Severo, Carla Giuliano, Componente della Commissione Giustizia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati. Estremamente interessante sarà anche l’oggetto delle relazioni. Infatti il Prefetto illustrerà l’argomento “dell’azione amministrativa contro la corruzione in territori connotati da forti penetrazioni mafiose”; il Procuratore quello inerente “i nuovi strumenti per il contrasto penalistico alla corruzione”; mentre il Giudice contabile si occuperà di illustrare “il ruolo della Corte dei Conti nella prevenzione e lotta alla corruzione”. Ad accoglierli, in Largo Sanità, presso la sala conferenze della Biblioteca “A. Minuziano” di San Severo, vi saranno il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, Avv. Gianluca Ursitti ed il Sindaco della Città di San Severo, Avv. Francesco Miglio.