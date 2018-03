Foggia è del Movimento 5 Stelle. Rosa Barone lancia la sfida: "Ora il Comune"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Un lavoro che parte da lontano, da almeno dieci anni, dalle parlamentarie del 2013". Così Rosa Barone commenta il risultato storico che ha dipinto di giallo la Puglia, Foggia e la Capitanata: "E' una vittoria, notevole e schiacciante". La consigliere regionale del M5S lancia una sfida per il futuro della città di Foggia: "Abbiamo tutte le carte in regola, per riprenderci il territorio e il Comune". "Concretezza e convergenza sui temi", la richiesta di Barone a Emiliano, che "se volesse dimostrare quanto dichiarato potrebbe facilmente dar vita alle proposte di legge nostre".