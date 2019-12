Lobby gay dietro le 'Sardine'? Il bacio-provocazione tra Luxuria e Donnoli diventa virale

Lobby gay dietro le ‘Sardine’? Alla domanda rispondono ironicamente la foggiana Vladimir Luxuria e Lorenzo Donnoli (tra gli organizzatori del movimenti anti-Salvini) con un bacio provocatorio che sta facendo il giro del web.

Il 'siparietto' è breve e conciso. “Dicono che dietro le Sardine ci sia la lobby gay”, esordisce Donnoli. “Ma davvero, in Italia?”, chiede Luxuria. “Io sapevo che esisteva la lobby degli ipocriti, degli omofobi, dei trasformisti... ma non la lobby gay”, continua ironicamente Luxuria, che rilancia: “Non abbiamo una legge contro l’omofobia e abbiamo una lobby gay? Grazie ci avete dato un’ottima idea, faremo la lobby gay anche qui in Italia. Da questo momento in poi, sono paerte le iscrizioni”. E via col bacio | VIDEO