Franco Landella c'è ed è pronto a riprendersi Foggia: "Io ci credo, credeteci anche voi"

Parte ufficialmente la campagna elettorale, a Foggia. In vista delle primarie del centrodestra del prossimo 24 febbraio - che vede in corsa i quattro aspiranti candidati sindaco Iaccarino, Mainiero, Miranda e il primo cittadino uscente Landella - i quattro dovranno consegnare entro oggi, 26 gennaio, le proprie candidature presso la sede di Direzione Italia, in via Salomone, per avere il crisma dell'ufficialità.

Intanto, lungo l'isola pedonale di Foggia, il sindaco Franco Landella ha inaugurato il suo comitato elettorale. "Io ho messo al centro l'unità del centrodestra, pur sacrificandomi", spiega a FoggiaToday. "Mi auguro che questo gesto sia apprezzato e che possa portare realmente all'unità", per scongiurare che il governo della città passi nelle mani di una classe politica giudicata non all'altezza. "In questa campagna elettorale porterò quello che ho fatto fino ad oggi, un progetto che deve avere una continuità. Abbiamo vissuto 5 anni di sacrifici, e adesso dobbiamo raccogliere i frutti di anni di programmazione e investimenti" | VIDEO