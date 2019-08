Salvini a Peschici lancia il post-Emiliano: "La sinistra ha già fatto troppi danni". E annuncia: "Mi candido premier"

L'intervista al Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio a Peschici sul Gargano per il suo tour elettorale 'Un'estate italiana', che lo vede in Puglia nonostante la crisi di governo in atto | IL VIDEO