Conferenza stampa dei tre consiglieri ormai ex opposizione: "Non vogliamo assessorati ma diciamo no al commissario". Volano gli stracci con l'Udc. Finito il centrodestra: anche la Lega all'opposizione. Le voci di Clemente, Iaccarino e Cassitti. IL VIDEO

I DETTAGLI DELLA CONFERENZA