VIDEO | Rifiuti da Roma? Foggia c'è, "ma fino a 100 tonnellate e non nei mesi estivi"

100 tonnellate. Non di più. E non ne mesi estivi. È questa la disponibilità, secondo Amiu Puglia, degli impianti di Foggia rispetto all'accordo raggiunto da Emiliano sul trasferimento dei rifiuti di Roma in Puglia. A margine della conferenza stampa sulla raccolta differenziata, Landella si è soffermato sulla mancata condivisione politica della decisione, operata in solitudine dal presidente della Regione, mentre l'ingegner Di Biase ha dato contezza della limitata capacità dell'impianto foggiano. Si resta in attesa di una riunione operativa con Ager, oggi rinviata. IL VIDEO