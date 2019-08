DIRETTA | Potenza torna in pubblico: "Sono ancora qui per non darla vinta a chi vuole la distruzione di questa città"

Il primo comizio pubblico del sindaco di Apricena, dopo l'annullamento dell'ordinanza del Gip, che ne ha disposto la scarcerazione: "Ho pensato per un attimo alle dimissioni, ma non le ho presentate perché non ho fatto nulla e perché non volevo darla vinta ai mascalzoni che volevano la distruzione della mia città"