VIDEO | La "letterina" del sindaco Landella ad Emiliano: "Housing sociale subito. Siamo stanchi di essere presi in giro!"

Nel porgere gli auguri di Pasqua al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Foggia, Franco Landella, gli rivolge un appello affinché prenda più a cuore il programma di housing sociale per risolvere l'emergenza abitativa di Foggia.

"Dal giorno mio insediamento - spiega Landella nella sua 'letterina pasquale' - ho sempre posto al centro uno dei problemi più grandi che affliggono i foggiani: le case. In 5 anni ho effettuato innumerevoli viaggi a Bari, per infiniti incontri con i vari dirigenti che si sono succeduti. Ho partecipato ad innumerevoli conferenze con numerose richieste di atti integrativi, delibere e documentazioni che puntualmente ho fornito per raggiungere l'obiettivo, ovvero l'approvazione del progetto di housing sociale".

"Un programma - riprende il sindaco - che conosce bene, e grazie al quale gli imprenditori, in cambio di concessioni, mettereanno gratuitamente a disposizione del Comune di Foggia circa 800 alloggi per risolvere l'emergenza abitativa (senza spese a carico della Regione). Si dice che 'mentre il dottore studia, il paziente muore'. Emiliano mentre lei studia, i miei concittadini ogni giorno vengono a decine presso gli uffici delle politiche abitative a rivendicare un alloggio: sfrattati, disperati, stanchi di aspettare, portati ad una esasperazione che spesso diventa rabbia, se non violenza. Proprio qualche giorno fa c'è stata una aggressione ai danni di un funzionario. Siamo stanchi di essere presi in giro!" | VIDEO