Vertenza lavoratori Sicuritas - Asl Foggia, L’on. Carla Giuliano chiede l’intervento del Prefetto

La parlamentare pentastellata esprime "grande preoccupazione in merito allo stato della procedura di applicazione della clausola sociale in favore dei lavoratori coinvolti, i quali non sono stati ancora assorbiti dalla Ditta che di fatto sta svolgendo l’appalto in luogo della Sicuritas Srl”