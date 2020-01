"Io vittima di una persecuzione". Ex sindaco sull'incandidabilità: "Basata sull'acqua, stimo di campare altri 15 anni"

E’ fissata tra mezz’ora, l’udienza nella quale il Tribunale di Foggia è chiamato ad esprimersi in merito alla richiesta di ‘incandidabilità’, avanzata dal Ministero dell’Interno, nei confronti dell’ormai ex sindaco di Cerignola, Franco Metta, e dell’ex assessore (dimissionario) ai Lavori Pubblici, Tommaso Bufano, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio comunale ofantino per infiltrazioni mafiose.

Metta, assistito legalmente dalle figlie, attende l’inizio dell’udienza fissata lo scorso dicembre: “Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione presso il Tribunale territorialmente competente”, spiega Metta nella duplice veste di soggetto giudicato e avvocato di sé stesso. “Sono qui da questa mattina (assente invece Tommaso Bufano, ndr) e sono tranquillissimo – spiega a FoggiaToday - mi aspetto che la richiesta di incandidabilità venga respinta, essendo basata sull’acqua: non mi si contesta una sola cattiva azione nell’accezione ordinaria del termine”. In caso contrario potrà presentare ricorso. “Sono vittima di una persecuzione basata sul pregiudizio e sulla cattiveria. Stimo di campare ancora altri 10-15 anni – conclude determinato Metta – bene, li passerò a rispondere a questa persecuzione, andrò fino in fondo”.