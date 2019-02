200 gilet giallo-arancioni sfilano in centro per Iaccarino sindaco: così il terzo incomodo mostra i muscoli a Lega e Landella

Sono partiti dalla villa comunale ed hanno attraversato il centro di Foggia per accompagnare il candidato dell'Udc alle primarie del centrodestra, Leonardo Iaccarino, a votare a Palazzo Dogana (dove questa mattina si sono aperte le urne per il rinnovo del consiglio provinciale).

Almeno duecento persone, stimano gli organizzatori di questa manifestazione "folcloristica", che hanno indossato gilet gialli ed arancioni con su scritto "Io ho scelto Iaccarino sindaco". Una passeggiata pubblicitaria ma anche una prova muscolare del candidato dell'Udc, che non ha mancato di passare in via Lanza, dove è allestito il gazebo della Lega, per lanciare il suo "avvertimento numerico".