L'UdC dell'on. Cera punta sulle donne: sei candidate alle Politiche del 4 marzo

“Siamo gli unici nell’UdC ad avere una donna presidente e una forte rappresentanza del mondo femminile negli organi organizzativi e territoriali del partito. Il comitato provinciale ha segnato una svolta nelle pari opportunità, tributando il giusto riconoscimento alle donne del partito che si sono sempre impegnate sul territorio e che hanno sostenuto l’UdC anche in momenti difficili” sostiene l’on. Angelo Cera, segretario provinciale che evidenzia ancora «Non è una cooptazione, un mettere insieme per necessità elettorali, come fanno tanti partiti, ma il riconoscimento di un percorso che ha permesso la maturazione politica di tante donne, alcune già impegnate sul territorio in compiti amministrativi, penso all’ex sindaco Lucia Dardes o all’assessora Rossella Fini, unica donna dell’UdC ad avere un incarico in giunta comunale"

L’abbondanza di scelta ha permesso al segretario provinciale di raccogliere la disponibilità delle donne a rappresentare l’UdC nella prossima campagna elettorale per il rinnovo del parlamento. Il comitato provinciale ha infatti deliberato all’unanimità l’indicazione di Maura Di Salvia, Giuseppina Falcone, Rossella Fini, Rita Gallo, Porzia Pinto eStefania Vurchio, quali candidate alle elezioni politiche del 4 marzo. "Abbiamo scelto donne capaci, competenti e combattenti. Ognuna di loro rappresenta un valore aggiunto per il partito e insieme un baluardo contro il populismo, un argine alla demagogia e un preciso segnale alla politica di rivolgersi al mondo femminile senza preclusioni, favorendo di fatto le pari opportunità", conclude l’on. Cera.

Nel frattempo Rita Gallo è stata nominata anche presidente dell'Udc di Foggia: "È il riconoscimento di un impegno decennale in favore del partito, ma soprattutto è il modo più vero e sincero di dare la giusta importanza alle donne del partito che si sono sempre impegnate sul territorio per far crescere l’UdC e creare presidi contro il populismo e la demagogia. Così, primi in Puglia e tra i pochi esempi in Italia, l’UdC di foggia ha posto, all’unanimità alla presidenza del partito provinciale, donna capace e di sincero impegno democristiano" ha sostenuto l’on Angelo Cera, segretario provinciale dell’UdC.

Rita Gallo, 42enne di Orta Nova, dipendente dell’Asl, è consigliera nazionale e ha sempre militato nell’UdC, dove ha svolto attività politica per il territorio dei Cinque Reali Siti: "Ringrazio il segretario Cera e gli amici dell’UdC per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Essere la prima presidente donna del partito è un onore, ma anche una responsabilità, perché il mio incarico apre una nuova fase nel partito in favore delle donne e del loro impegno in politica. Non è solo un incarico formale ma sostanziale, in vista di una campagna elettorale impegnativa e in prospettiva delle future sfide amministrative in provincia di Foggia», ha sottolineato il neo presidente.

