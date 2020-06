Emiliano perde pezzi. L'Udc ha deciso di stare con Fitto. Cera a FoggiaToday: "Faccio quello che fa il partito"

L'Unione di Centro-Federazioni Democratiche Cristiane ha sciolto la riserva. Alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre correrà al fianco del candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto. La conferma è arrivata poco fa direttamente dal segretario nazionale dello scudocrociato Lorenzo Cesa: “Coerentemente con la decisione già presa in tutte le regioni chiamate al voto a settembre, l'Udc è pronta a sostenere in Puglia il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto. Consideriamo la sua una candidatura autorevole e competente, per questo e a suo sostegno presenteremo una nostra lista”.

A FoggiaToday Napoleone Cera conferma: "Faccio quello che mi chiede il partito, mi allineo alla decisione di Lorenzo Cesa". Sull'eventualità che l'Unione di Centro possa dar vita ad una lista, il consigliere regionale sottolinea:"La faremo se ci saranno le forze".

L'altra possibilità è che Cera e altri esponenti dello scudocrociato possano candidarsi nelle fila di Forza Italia oppure in una delle due liste del candidato presidente.

Con la decisione di Cesa, per l'Udc pugliese e anche per Cera si tratta di un ritorno nell'alveo naturale del centrodestra: "Ci sono le condizioni perché io possa considerare questa ipotesi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfatto l'europarlamentare e leader della coalizione di centrodestra in Puglia, Raffaele Fitto: "Avere nella coalizione, da me guidata, anche il simbolo dell’UDC è per me motivo di grande soddisfazione. Insieme faremo questa campagna elettorale condividendo non solo candidati, ma anche contenuti programmatici, a cominciare dalle Politiche per la Famiglia”.