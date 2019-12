Sfuma la tratta adriatica Foggia - Ancona: l'UE la esclude dai finanziamenti. M5S: "Soldi ad opere inutili e nocive"

Sfuma la tratta Adriatica Ancona –Foggia. A farlo sapere sono gli europarlamentari cinquestelle Mario Furore e Ignazio Corrao in una nota congiunta in cui ragguagliano sugli esiti delle loro attività in UE. “All’Italia non servono grandi opere, ma opere fatte bene. Ecco perché il Movimento 5 Stelle si è astenuto oggi nelle Commissioni Trasporti e Industria del Parlamento europeo sul CEF, il Meccanismo per collegare l’Europa – dichiarano -. Finanziando opere inutili e nocive per l’ambiente come il Tav e cofinanziando progetti legati alle fonti fossili, questo strumento dimostra tutti i limiti della sua azione. Il CEF è sicuramente uno strumento necessario per l’Italia, ci sono sicuramente passi avanti rispetto al passato come il cospicuo budget di 42 miliardi destinato a trasporti, energia e digitale così come il target per le rinnovabili, ma i suoi obiettivi andrebbero tarati meglio”.

“L’Italia ha bisogno di una rivoluzione copernicana nel campo delle infrastrutture. La fragilità dei nostri territori colpiti da maltempo, alluvioni e acqua alta ha mostrato a tutti l’unica via da percorrere: bisogna investire maggiormente sulle piccole opere mettendo in sicurezza quelle che sono state progettate per un’altra epoca. La priorità politica del Movimento 5 Stelle è quella di destinare più fondi ad ambiziosi progetti di upgrading di sicurezza e aumento della resilienza delle infrastrutture. Esprimiamo delusione, invece, per il mancato inserimento della tratta adriatica Ancona-Foggia nella lista finale delle opere da finanziare, ma contiamo sulla revisione dei corridoi nel 2021. Ancora una volta questa Europa ha perso una grande occasione di cambiamento”, concludono i due europarlamentari del Movimento 5 Stelle.