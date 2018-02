All'aggressione Forza Nuova risponde con la presenza: a Foggia arriva il tour elettorale di 'Italia agli Italiani'

Al seguito degli eventi verificatosi a Palermo, dove un militante è stato legato e pestato in una via del centro, la federazione provinciale di Forza Nuova annuncia che i propri candidati della lista Italia agli Italiani capeggiati dall'avv. Margherita Matrella candidata alla camera nel collegio uninominale di Foggia, ha deciso di quadruplicare gli sforzi e porrà in essere un tour elettorale nella città di Foggia, attraverso ben 18 comizi da tenere in sei giorni a partire da domenica 24 febbraio.

Il tour sarà intervallato dalla presenza a Foggia del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, probabilmente nella giornata di lunedì 26 febbraio, previsti inoltre gazebo a San Severo, Torremaggiore e comizi a Deliceto, Pietramontecorvino e Rignano Garganico. Durante le varie iniziative si alterneranno anche gli altri candidati per la camera Mattia Calorio, Domenico Carlucci e Vittoria Masaaro, e dei candidati al senato Luigi Palladino Oriana Moscatelli,e Angelo Maglione.