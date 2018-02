Torremaggiore, Martina De Santo candidata alla Camera per Civica popolare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La consigliera comunale di Torremaggiore, Martina De Santo, è candidata alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 4 in occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. La sua candidatura in Civica Popolare è a sostegno di Rosario Cusmai, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale pugliese n°14. Laureatasi con il massimo dei voti in ostetricia ed infermieristica, opera in qualità di infermiera professionale.

Dal giugno 2016 ricopre la carica di consigliere di maggioranza al Comune di Torremaggiore e aderisce a Capitanata Civica. “Un progetto lungimirante ed ambizioso quello dei civici della provincia di Foggia al quale ho aderito entusiasticamente poiché aperto a tutte quelle forze sane che fanno politica sul territorio, quotidianamente, con senso di responsabilità – spiega la candidata – Oggi mi onoro di raccogliere questa sfida, orgogliosa di rappresentare la mia terra. Ringrazio tutti coloro i quali hanno riposto fiducia in me e quanti vorranno sostenermi per affrontare questo percorso con passione politica e senso del dovere”, conclude.