Torremaggiore: giovedì 15 marzo convocato il consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Torremaggiore è stato convocato per giovedì 15 marzo alle ore 20 nella Sala del Trono del Castello Ducale. Nove i punti all’ordine del giorno: approvazione piano finanziario della tassa sui rifiuti anno 2018; approvazione tariffe della Tari anno 2018; approvazione dell’addizionale comunale all’Irpef e determinazione della relativa aliquota e soglia di esenzione per l’anno 2018; determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imu anno 2018; determinazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2018; approvazione piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ed elenco annuale 2018; verifica qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie per l’anno 2018; aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai fini della determinazione del contributo per il rilascio dei permessi di costruire ai sensi dell’art.16 del DPR 06/06/2001 n.380; approvazione bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.