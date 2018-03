Torremaggiore: la giunta chiede fondi regionali anche per il teatro 'Rossi'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Giunta comunale di Torremaggiore ha deliberato l’adesione al programma regionale Po-Fesr 2014-2020 per proporre una propria candidatura al finanziamento per il completamento del recupero funzionale, nonché di adeguamento alla vigente normativa in materia di accessibilità e prevenzione incendi, del teatro comunale “Luigi Rossi”. L’importo massimo che la Regione Puglia potrà erogare sarà di 2 milioni di euro. “Considerata l’imminente emanazione del bando regionale e che gli interventi necessari all’interno del teatro richiedono particolare studio nonché l’acquisizione di autorizzazione e pareri preventivi ai fini della stesura del progetto esecutivo, ci muoviamo in anticipo e con rapidità per accedere al finanziamento senza difficoltà – spiega il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – Proseguiamo la nostra attività amministrativa con costanza producendo ancora progettualità perché vogliamo migliorare la nostra città con la determinazione che ci ha sempre contraddistinti”, conclude il primo cittadino.