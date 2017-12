Torremaggiore: convocato il consiglio comunale per mercoledì 27 dicembre alle 20:30

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il presidente del Consiglio comunale di Torremaggiore, Massima Manzelli, ha convocato l’Assise mercoledì 27 dicembre alle 20:30 nella sala museale del Castello Ducale. Sette i punti all’ordine del giorno: ratifica della delibera di Giunta concernente la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – approvazione prospetti dimostrativi aggiornati del pareggio di bilancio per il triennio 2017-2019; approvazione del regolamento in materia di accesso civico; disciplinare per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli in sosta vietata nel territorio comunale; integrazione regolamento della Polizia Urbana con le norme del decreto Minniti; candidatura al bando regionale per la selezione delle aree urbane in attuazione dell’asse prioritario XII “Sviluppo urbano sostenibile” azione 12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” del Por-Fesr Fse 2014-2020 – adozione del documento programmatico di rigenerazione urbana; realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati – approvazione progetto definitivo e adozione variante al vigente piano regolatore generale ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 13 del 2001; giudizio di appello – riconoscimento debito fuori bilancio.