Torremaggiore convocato il consiglio comunale mercoledì 16 maggio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il presidente del Consiglio comunale di Torremaggiore, Massima Manzelli ha convocato l’assise mercoledì 16 maggio alle 20:30 nella sala del museo del Castello Ducale. Otto i punti all’ordine del giorno: approvazione del regolamento per la manomissione del suolo pubblico comunale; approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali – piano sociale di zona 2018-2020; approvazione delle modifiche del disciplinare per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto, custodia, restituzione dei veicoli in sosta vietata nel territorio comunale; adozione del regolamento comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; quattro giudizi.