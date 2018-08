Torremaggiore: consiglio comunale convocato lunedì 6 agosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il presidente del Consiglio comunale di Torremaggiore, Massima Manzelli, ha convocato l’assise nella Sala del Trono del Castello Ducale alle 20:45 di lunedì 6 agosto per discutere 14 punti all’ordine del giorno: mozione presentata dal comitato permanente per la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini dell’Alto Tavoliere di Torremaggiore; ratifica della delibera di Giunta n.142 del 19/06/2018 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2018/2020 e parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017”; bilancio di previsione 2018-2020 – assestamento del bilancio – stato di attuazione dei programmi – controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; ratifica della delibera di Giunta n.167 del 17/07/2018 avente ad oggetto: “approvazione variazione di bilancio di previsione 2018-2020 e parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017; piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 – seconda integrazione elenco annuale 2018; realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati. Approvazione definitiva variante al vigente piano regolatore generale ai sensi dell’art.16 della legge regionale n.13/2001; quattro riconoscimenti debiti fuori bilancio derivanti da giudizi e prestazioni professionali; modifiche comma 1 e 2 e art.9 del regolamento Polizia Urbana per il decreto della città e sicurezza dei cittadini; approvazione regolamento comunale per l’installazione di manufatti tipo “Dehors” su spazi pubblici o di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblici servizi di somministrazione; soppressione area mercatale piazza Mazzini; individuazioni localizzazioni sperimentali per quattro posteggi isolati fuori mercato non stagionali da destinare all’attività alimentare.