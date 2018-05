Torremaggiore: giovedì 31 maggio Consiglio comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sette i punti all’ordine del giorno: interrogazione a risposta immediata sui servizi cimiteriali del consigliere Anna Lamedica; interrogazione a risposta immediata sulla gestione del verde pubblico del consigliere Anna Lamedica; interrogazione a risposta immediata sulla delibera di Giunta comunale del 15 marzo 2018 del consigliere Anna Lamedica; interrogazione a risposta immediata sulla consulta della sanità e sul P.p.i.t. del presidio territoriale di assistenza di Torremaggiore, del consigliere Anna Lamedica; interrogazione a risposta immediata sulla delibera di Giunta comunale n.25 del 13/02/2017 concernente la modifica alla perimetrazione Pal ex art.25 della Nta del Pai per i territori comunali di Torremaggiore e San Severo, strada provinciale 13, del consigliere Marco Faienza; interrogazione a risposta immediata sulla delibera di Giunta comunale n.92 del 19 aprile 2018 sull’approvazione della struttura organizzativa comunale del consigliere Marco Faienza; interrogazione a risposta immediata sulla violazione delle norme in materia edilizia del consigliere Marco Faienza