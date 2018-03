Torremaggiore: la giunta stanzia risorse per la bitumatura di alcune strade cittadine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Giunta assessorile del Comune di Torremaggiore ha deliberato l’atto di indirizzo attraverso cui è stato stabilito l’utilizzo delle somme dei lavori in economia della procedura aperta dei lavori di rifacimento di via Togliatti, via fratelli Roselli e via Gobetti. L’importo risparmiato sarà utilizzato per la bitumatura dei tratti stradali di via Rossi; via Mameli; via fratelli Bandiera; via Leopardi; via Largo Fosse nel tratto di strada dall’incrocio di via Trento a via Mameli ed altre possibili strade i cui lavori partiranno a breve.

“Una ulteriore dimostrazione che questa Amministrazione sta programmando senza sosta interventi di manutenzione stradale che siano efficaci e vadano a sanare tante criticità mai affrontate negli anni antecedenti al nostro insediamento – commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – Riuscire a fornire risposte concrete alle istanze della cittadinanza con oculatezza, utilizzando al meglio le risorse disponibili, è nostro obiettivo precipuo. Già negli scorsi mesi, infatti, abbiamo stanziato 1 milione e 500 mila euro per il rifacimento di via Leccisotti e via Sacco e Vanzetti. Una somma rinveniente da un vecchio mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, nel corso della gestione commissariale dell’Ente comunale, per lavori sulla pubblica illuminazione. Esempio pratico di come intendiamo ottimizzare al massimo le risorse disponibili per dare continuo impulso alla nostra azione amministrativa nell’interesse dei torremaggioresi”, conclude il primo cittadino.