Torremaggiore, presto la gara per l'assegnazione dei lavori per il rifacimento integrale di via della Costituente

“L'ufficio tecnico comunale di Torremaggiore è riuscito ad impegnare le somme che avevamo stanziato e, nei prossimi giorni, verrà pubblicata la gara per l'assegnazione dei relativi lavori per il rifacimento integrale di via della Costituente che verosimilmente avverranno, come da nostro programma, in primavera”. E’ quanto annuncia l’ex Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone.

“Come è noto – prosegue Lino Monteleone – negli ultimi 18 mesi di Amministrazione da me guidata, abbiamo provveduto al rifacimento di molti km di strade. Via della Costituente, arteria centrale di Torremaggiore, è solo l’ultima in ordine cronologico dopo via Moscati, la strada d’ingresso della zona industriale, mentre il parcheggio di fronte la scuola “Ricci” e via La Malfa andranno a completamento nelle prossime settimane. Il tutto finanziato con fondi comunali frutto di oculate economie messe sempre a disposizione della città. Nelle prossime settimane – conclude Lino Monteleone – partiranno altri rilevanti lavori pubblici inerenti la viabilità che la nostra Amministrazione aveva programmato”.

