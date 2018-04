Torraco nuovo presidente di Ataf. Landella: "Non è una nomina politica"

Come rivelato ieri da FoggiaToday, il nuovo presidente di Ataf SpA è l'ingegner Stefano Torraco. Già tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia, è stato scelto come figura tecnica per dirigere l'azienda partecipata del Comune di Foggia che si occupa di trasporto pubblico locale.

Presidenza Ataf: il commento di Landella

"Non si tratta di una nomina politica ma di una figura tecnica di alto profilo. Una scelta condivisa con tutti i 17 consiglieri comunali di maggioranza per affidare ad ATAF SpA una guida autorevole a seguito delle dimissioni dell'ex presidente, Raffaele Ferrantino. Sono certo che l'ingegner Torraco, a cui faccio gli auguri di buon lavoro, saprà distinguersi per la professionalità che ha mostrato in questi anni"