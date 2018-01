VIDEO | Testamento biologico, Peppino Englaro a Foggia: "Chiamarsi fuori è molto pericoloso"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"L'attuale disegno di legge presenta una impostazione giusta, più di così non ci si poteva attendere dal Parlamento in queste condizioni". Così Peppino Englaro, padre di Eluana, sulla recente approvazione della legge sul biotestamento protagonista di una lunga battaglia giudiziaria contro l'accanimento terapeutico nei confronti della figlia costretta, per 17 anni, a causa di un incidente stradale, in stato vegetativo. Vicenda divenuta sul finire un caso politico ed entrata negli annali della storia di questo paese. Peppino ieri a Foggia ha salutato con favore il provvedimento, ospite di una tavola rotonda promossa dal Lions Club Foggia Host, dall'Aiga e dal Club Unesco di Foggia. Il travaglio dell'uomo è stato lungo ed oggi lancia messaggi forti e chiari. Tanti punti critici sviscerati della normativa messi sul tavolo dei relatori tutti però accomunati dalla convinzione che l'Italia oggi è diventata maggiorenne ha fatto un passo avanti verso la civiltà