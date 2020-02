Il PD 'scarica' l'autocandidata Gentile, a Cerignola il partito punta su Cicolella: "Forte e autorevole"

"Nella conferenza stampa di oggi non intendo discutere delle autocandidature. Elena Gentile con me non ne ha mai parlato e neanche il Partito Democratico di Cerignola mi ha mai proposto la sua candidatura". È perentoria la segretaria provinciale dei Dem Lia Azzarone, chiamata ad esprimersi sulle dichiarazioni dell'ex europarlamentare a margine della conferenza stampa del PD di Capitanata per la presentazione ufficiale della candidatura di Guido De Rossi al Consiglio regionale. "Dal gruppo dirigente e dal gruppo consiliare, oltre che dal partito, è arrivata nei giorni scorsi l'indicazione di Teresa Cicolella che noi abbiamo accolto, candidatura forte e autorevole. Il resto verrà discusso nella Direzione provinciale".

Lo scorso 15 febbraio, Elena Gentile, sconfitta alle primarie pugliesi del centrosinistra, aveva annunciato: "Mi candido nella lista PD della provincia di Foggia". E aveva motivato la sua scelta: "Con la partecipazione alle primarie avevamo assunto anche l'impegno a candidarci qualunque ne fosse stato l'esito. Era un patto d'onore di tutti i candidati alle primarie. Ed io intendo rispettarlo". Alla segreteria provinciale del PD, a proposito di patti, non risulta alcun accordo con il Governatore. "Emiliano è il presidente della Regione - ha aggiunto il deputato Michele Bordo - le liste le fanno i gruppi del PD a livello locale e regionale. Se un patto doveva esserci, doveva essere sottoscritto con la segretaria del partito.