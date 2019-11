Furti e danneggiamenti nelle campagne foggiane, arriva il Ministro Bellanova: vertice a San Severo

Presenza importante in Capitanata ed a San Severo in particolare per il mondo agricolo della provincia. Domenica 24 novembre 2019, alle ore 12,00, presso il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, è previsto l’arrivo della Sen. Teresa Bellanova, Ministro alle Politiche Agricole, invitata a San Severo dal Sindaco Francesco Miglio e dall’Assessore con delega all’Agricoltura Felice Carrabba. Il Ministro Bellanova, che incontrerà le organizzazioni agricole e più in generale gli agricoltori e gli imprenditori agricoli di San Severo e del comprensorio del Nord Tavoliere, argomenterà sul tema: “Atti delinquenziali nel Comparto Agricolo, sostegno del Governo e misure attuative”. All’incontro – a porte chiuse – presenzieranno le autorità civili e militari.

“Ringraziamo il Ministro per la cortese disponibilità – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Carrabba – che ha voluto accettare il nostro invito ed incontrare i nostri agricoltori, le cui aziende lamentano in numerose circostanze veri e propri atti delinquenziali, con danneggiamenti e soprattutto furti, i quali mettono a dura prova la nostra economia e la sussistenza stessa delle imprese agricole. Sarà un momento di confronto importante, da noi ritenuto indispensabile alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati nelle nostre campagne”.