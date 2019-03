Tricarico ai sanseveresi: "Il Teatro Verdi come la scala di Milano, diventerà una fondazione"

Tra le idee della coalizione Tricarico Sindaco, c'è anche quella che prevede la trasformazione del Teatro Verdi in una fondazione "per una gestione più efficiente". "Infatti i piu’ importanti teatri italiani hanno la forma giuridica delle fondazioni, tra cui anche la “Scala” di Milano" spiegano dall'entourage di Tricarico, che ai cittadini di San Severo spiega: "Ho avuto il piacere di condividere questa impostazione con uno dei più grandi attori italiani il sanseverese Giandomenico Cupaiuolo. Il teatro avrà un solo direttore artistico selezionato per titoli. Trattandosi di un teatro lirico proveremo a fare anche un po' di lirica come si deve.”

Tricarico conclude: "L’idea ha avuto in breve tempo centinaia di apprezzamenti, anche di altri importanti attori sanseveresi quali Massimo Sentinella e Nazario Vasciarelli, oltre che dell'associazione politica Ideamo"