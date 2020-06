Caroppo brinda alla candidatura di Fitto: "Finalmente ci presentiamo uniti dopo 15 anni"

Tra i due litiganti il terzo gode. E' l'on. Andrea Caroppo europarlamentare salentino eletto nella Lega ed ex segretario regionale del Carroccio. "Per il centrodestra pugliese è una bella giornata. Ho sempre sostenuto che la forza del polo conservatore sta nella sua unità e, poi, nella sua capacità di allargamento ed ho sempre lavorato in questa direzione: oggi registro che, finalmente, dopo 15 anni ci presentiamo uniti agli elettori pugliesi. Sono certo che in questo modo il centrodestra tornerà a governare la Puglia e con efficacia e concretezza la libererà dalla vuota demagogia narcisistica che in questi anni ha ucciso l’agricoltura, la sanità, il turismo, l’industria, la cultura e ogni asset della Puglia".

Commenta così l’on. Andrea Caroppo l'annuncio della candidatura unitaria di Raffaele Fitto alle prossimi elezioni regionali pugliesi designato oggi dai leader dei tre partiti di maggioranza del centrodestra Berlusconi, Meloni e Salvini.

La proposta politica di Caroppo per le regionali del 20 e 21 settembre passerà dalla lista del presidente di cui è il principale referente, al cu interno figura tra gli altri il vicesindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino, che non più tardi di qualche giorno, 'Per una Puglia senza confini', fa cambiato i manifesti elettorali togliendo il simbolo della Lega.