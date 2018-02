“Strade buie e rotte, raccolta rifiuti a singhiozzo e autobus che si fermano o non partono”

“Al Comune di Foggia circa 56 milioni per la stabilità finanziaria e i servizi essenziali, ma le strade continuano ad essere rotte e buie mentre gli autobus non partono Il centrodestra ha fallito nel governo di Foggia, come ha fallito nel governo del Paese”. Questo in sintesi il commento del circolo e del gruppo consiliare del PD di Foggia

“Il centrodestra si candida a governare, per l'ennesima volta, il Paese e, per l'ennesima volta, chiede fiducia nonostante abbia dimostrato di non saper governare. Esempio eclatante di tanta insipienza è l'Amministrazione comunale di Foggia. Fatti due conti, grazie alle azioni positive del centrosinistra in Parlamento e al Governo, il Comune ha incassato circa 56 milioni di euro per assicurare la stabilità finanziaria dell'Ente e far ripartire la macchina dei servizi. Le diverse relazioni della Corte dei Conti hanno evidenziato la crescente instabilità finanziaria e la quotidiana esperienza dei cittadini alle prese con disservizi di ogni genere testimonia l'incapacità operativa dell'Amministrazione comunale.

Le strade ed i marciapiedi sono dissestate come e più di 4 anni fa. L'illuminazione pubblica funziona meno e peggio di 4 anni fa. La raccolta dei rifiuti procede a singhiozzo e senza una strategia a causa della mancata sottoscrizione del contratto di servizio con AMIU. Gli autobus di Ataf si fermano per strada o non partono.

Si è scelto di spendere i fondi ordinari del Comune nei lavori di riqualificazione della nuova isola pedonale, declassando la storica piazza Cavour a rotatoria spartitraffico, piuttosto che investire energie e competenze della tecnostruttura nella ricerca di risorse aggiuntive regionali, nazionali e comunitarie. Il centrodestra e il sindaco Landella hanno fallito nel governo di Foggia, così come hanno già fallito nel governo del Paese prima che arrivasse il centrosinistra a far ripartire l'economia e il lavoro”