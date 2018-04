Landella torna e nomina subito il nuovo presidente dell'Ataf: è l'ing. Stefano Torraco

Il primo atto della nuova fase avviata da Landella con il ritiro delle dimissioni, è la nomina del nuovo presidente di Ataf SpA, carica lasciata vacante anzitempo Raffaele Ferrantino. In queste ore la firma del decreto sindacale.

Il nuovo presidente e Stefano Torraco, già tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri e uomo ritenuto vicino al consigliere comunale Sergio Clemente, ex capogruppo del Partito Democratico ma da sabato scorso nella triade che ha consentito a Landella di ritrovare una maggioranza numerica in consiglio comunale per proseguire la sua consiliatura.

Secondo rumors, a giorni dovrebbe arrivare la nomina del nuovo direttore d'esercizio dell'azienda di via Motta della Regina, carica fino al 6 marzo scorso ricoperta dallo stesso Ferrantino.