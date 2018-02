Il candidato Splendido ai foggiani: “Il primo provvedimento verterà sulla vostra sicurezza”

“Le nostre città sono esasperate da una criminalità d'importazione libera da ogni pena. La provincia di Foggia, già ferita dalla presenza di quella che ormai è riconosciuta come la quarta mafia del Paese, è tra i primi territori in Italia a vivere la bomba sociale dell’immigrazione. Il Cara poi riduce la nostra terra ad un luogo di transito e di coltura di violenza e sopraffazione, dove la sola pretesa di rispetto della legge viene tacciata per incitazione al razzismo”. È questo il commento che il consigliere comunale e provinciale, l’avvocato Joseph Splendido, candidato capolista nel listino plurinominale della Lega nel collegio Puglia 4 alla Camera, dopo il litigio nel bar della stazione di Foggia tra un giovanissimo cittadino della Guinea e un cinquantenne.

“I migranti che ci circondano sono una massa anonima, non riconosciuta come pluralità di individui - continua il candidato - La mattina prima il ragazzo migrante, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, era stato visitato al Pronto soccorso dove gli avevano somministrato un farmaco per tranquillizzarlo, ma nonostante questo ha potuto agire impunito il giorno dopo, lanciando sgabellate al malcapitato residente. Nessuno di noi vuole azzerare l’orizzonte vitale, emotivo e cognitivo dei migranti, che realmente si muovono dal loro continente a causa dei conflitti civili, ma è giunta l'ora di riprendere in mano il Paese e di mandare a casa chi ha trasformato l'Italia in un grande centro d'accoglienza a cielo aperto. Con Matteo Salvini al Governo, clandestini e soggetti fuori legge saranno subito rispediti al mittente. Il primo provvedimento della Lega verterà sulla sicurezza dei cittadini italiani, seguito dall’espulsione dei clandestini, dalla chiusura dei campi rom, dalla protezione dei confini e da una legge di legittima difesa che permetta agli italiani di difendersi in casa propria”.