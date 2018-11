Il sottosegretario Gaetti a Foggia per incontrare i Testimoni di Giustizia: si parte dalla lotta alla mafia

Giovedì 22 novembre il Sottosegretario di Stato all’Interno Luigi Gaetti giungerà a Foggia per una visita istituzionale. In mattinata il Sottosegretario incontrerà dei Testimoni di Giustizia e visiterà alcuni beni confiscati per poi proseguire i lavori alle ore 14.30 presso la Prefettura di Foggia, incontrando le Autorità Provinciali della Pubblica Sicurezza, Presidente del Tribunale nonché con il Procuratore della Repubblica e la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Incontrerà inoltre i responsabili delle Associazioni di categoria ed Associazioni Antiracket. Al termine dei lavori, alle ore 17.00, presso la Prefettura di Foggia si terrà la conferenza stampa con il Sottosegretario di Stato all’Interno Luigi Gaetti. "Sarà un’importante occasione, in vista della presentazione dei decreti attuativi della legge sui testimoni di giustizia, – dice il sottosegretario di Stato Luigi Gaetti– per conoscere problematiche e criticità nei territori e lo stato di attuazione della normativa vigente. Un modo per manifestare vicinanza a chi è impegnato in prima linea nel contrasto alla mafia ed ai fenomeni corruttivi ed anche per instaurare una proficua collaborazione con i testimoni di giustizia e tutte le associazioni".