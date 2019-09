Un foggiano sottosegretario: è il renziano Ivan Scalfarotto, che torna al Governo

Pronta la lista dei viceministri e sottosegretari del Governo giallorosso. Il foggiano (ma eletto al Nord) Ivan Scalfarotto nominato sottosegretario con delega agli Esteri. Torna così al governo il dem renziano, che nel precedente governo aveva ricoperto la carica di Sottosegretario allo Sviluppo Economico. (Il suo nome era finito nella bufera nelle settimane scorse all'indomani della sua visita in carcere agli americani arrestati per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega).

Di origini foggiane è anche Laura Castelli, insignita qualche settimana fa della cittadinanza onoraria a Rocchetta Sant'Antonio, confermata viceministro all'Economia.

Sono questi gli unici due nomi legati in qualche modo alla Capitanta che la spuntano nella difficile partita. Nessuno degli eletti in Provincia di Foggia entra nel Conte bis. Non ce la fa Michele Bordo, orlandiano, che pure era entrato nel toto-sottosegretari. Nessuno dal Movimento 5 Stelle: le disponibilità a Luigi Di Maio erano giunte da Marco Pellegrini e Marialuisa Faro.

L'accelerata nelle ultime ore, dopo una lunga gestazione. Col giuramento il Conte Due sarà pienamente operativo. La difficile quadra è così stata trovata: 21 al M5S, 18 al Pd, 2 a Leu e 1 al Maie.