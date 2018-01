Terremoto nella Lega foggiana: Splendido, Contini e Fariello sospesi e a rischio espulsione

Terremoto in casa Lega a pochi giorni dalla chiusura e presentazione delle liste. Questa mattina Roberto Fanelli, commissario provinciale della Lega di Matteo Salvini, dopo aver consultato i componenti dell'assemblea provinciale, ha revocato la nomina di fiduciario per la città di Foggia a Silvano Contini, insieme al suo vice sig. Gianfranco Fariello: entrambi sospesi dall'attività del partito e deferiti per eventuale provvedimento di espulsione.

Contestualmente, fa sapere Fanelli, "come da precedente deliberazione e confermato da allegato verbale", l'avv. Joseph Splendido non è stato indicato come candidato alle elezioni politiche, inoltre è stato sospeso e deferito per eventuale provvedimento di espulsione. "I provvedimenti sono stati assunti al fine di garantire l'onorabilità e l'integrità del partito, minacciato da fatti che destabilizzano l'azione politica in una delicata fase elettorale e da dichiarazioni molto gravi, ingiuriose e calunniose ai danni di componenti della classe dirigente locale e regionale".