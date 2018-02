Deluso da Leu, Lonigro resta col Pd: con Socialismo Dauno si rafforza l'organico del Centrosinistra

Il campo del centrosinistra si allarga con il coinvolgimento di Socialismo Dauno che resta col Pd e rafforza il sostegno ai candidati alla Camera e al Senato della Capitanata. Nessuna adesione a Liberi e Uguali, che pure sembrava probabile fino a poco tempo fa.

“Le elezioni politiche ci offrono l'opportunità di riconnettere al centrosinistra la comunità politica che si riconosce nel movimento Socialismo Dauno. Il campo del centrosinistra, così, si allarga ulteriormente e con maggiore forza ambisce a rappresentare le istanze e le aspirazioni dei cittadini della Capitanata”, dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti di Partito Democratico, Capitanata Civica e Socialismo Dauno.

“Il Partito Democratico, il movimento civico che si riconosce nell'esperienza di governo di Michele Emiliano e di tanti sindaci del foggiano, e Socialismo Dauno hanno, quindi, deciso di affrontare insieme l'impegno elettorale per il rinnovo del Parlamento e l'individuazione del futuro governo del Paese. Ciò a partire proprio dai positivi risultati ottenuti per la Capitanata dal governo regionale, che ha scelto di investire risorse per favorire lo sviluppo economico e culturale, costruire opportunità di lavoro, rafforzare la rete dei servizi sociali e per la salute, promuovere l'innovazione”.

“E' questo – prosegue la nota – il primo atto della rinnovata alleanza che ha deciso di sostenere i candidati nei collegi uninominali - Lia Azzarone, Michele Bordo, Rosario Cusmai, Elena Gentile e Massimo Russo - e la coalizione di centrosinistra. A partire dal 5 marzo si attiverà il confronto utile e necessario a condividere il percorso politico che condurrà alle elezioni amministrative di maggio e a quelle del prossimo anno, caratterizzate dal voto nella città capoluogo”.