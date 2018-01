Manto viscido e lavori eseguiti male: ecco la SS 272, una trappola per gli automobilisti

Strade pericolose e teatro di incidenti. Non ce n’è solo una in provincia di Foggia, purtroppo. L’ultima ad aver richiamato l’attenzione è la SS 272, nello specifico il tratto che collega San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e San Severo.

Sul caso si è espresso il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Mario Conca, in una segnalazione inviata alla Prefettura: “Nonostante le rassicurazioni dei sindaci delle rispettive cittadine foggiane, la strada continua a mostrare tuta la sua pericolosità”.

Conca pone l’accento sul manto stradale che con i primi rovesci diventa viscido e scivoloso e “con gli sbancamenti dei terreni lungo la via, si rivela un’autentica trappola per gli automobilisti”.

E pure i lavori di manutenzione non sono bastati a risolvere le criticità in essere: “Lasciano spesso a desiderare o non sono sufficienti, o sono del tutto inesistenti”. Da qui l’appello affinché Anas prenda coscienza dello stato d’arte e si adoperi per la messa in sicurezza della strada e dei muri di contenimento”.

Conca conclude con un appello: “Chiedo che gli amministratori vengano notiziati riguardo le opere di sbancamento o di coltivazione imprudente dei terreni adiacenti, per poter intervenire con delle diffide”.