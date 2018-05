Sindacati davanti al Comune contro Landella: "Via il muro". Il sindaco: "Mezzuccio per fare caciara"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questa mattina Cigl-Cisl-Uil hanno partecipato a un sit-in per chiedere al sindaco di Foggia una maggiore condivisione nelle scelte per la città: "Un governo partecipato per tentare di risolvere insieme i temi emergenziali, che sotto gli occhi di tutti". Chiedono un tavolo di confronto con i sindacati e tutte le parti sociali. Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino che ha parlato di una "strumentalizzazione che ha più il sapore politico che sindacale" e chiede: "Qual è la vostra proposta?"