Sit in dei sindacati a Palazzo di Città, Landella: "Semplice strumentalizzazione"

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Foggia Franco Landella all'annuncio di un sit in dinanzi a Palazzo di Città, organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e in programma domattina. "La manifestazione di CGIL, CISL e UIL dinanzi al Comune di Foggia ha il sapore della strumentalizzazione. Il segretario generale della CISL, Emilio Di Conza, infatti, nei giorni scorsi ha avuto contatti con l’Ufficio di Gabinetto di Palazzo di Città per un incontro richiesto dallo stesso segretario e a cui ho dato piena disponibilità, ma che lui stesso ha rimandato per impegni personali".

"Ero e resto in attesa - conclude il primo cittadino - di un riscontro da parte del massimo rappresentante provinciale della CISL per incontrarci e discutere delle questioni richieste nella missiva che era giunta nel mese di aprile. Anche domani stesso. Così come resto a disposizione di tutte le organizzazioni sindacali che vogliono confrontarsi e discutere sulle questioni che riguardano la città, a patto che non ci siano strumentalizzazioni e doppi fini".