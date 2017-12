Iaia smentisce Lia e incalza: “Così il PD allontana la gente e spalanca le porte al “civismo””

Iaia Calvio mette i punti sulle “i” e prova a smorzare l’entusiasmo di Lia Azzarone, che ieri aveva sottolineato l’ingresso di Lorenzo Frattarolo e della minoranza nella segreteria provinciale del Partito Democratico. Non sarebbe esattamente così per l’ex sindaco di Orta Nova: “Come ho ribadito a Lia Azzarone, che mi ha contattata telefonicamente per chiedermi di indicarle i nomi dei rappresentanti della mozione Calvio nella Direzione e nella Segreteria provinciali, prima di assumere ogni decisione, la sottoscritta e coloro i quali hanno sostenuto tale attendono le decisioni della Commissione Nazionale di Garanzia, chiamata a pronunciarsi sulla regolarità del tesseramento 2017 e dello svolgimento del congresso, nonché sulla paventata incompatibilità della segretaria provinciale del Partito”

Per l’esponente del PD e candidata alla segreteria provinciale “la disponibilità offerta da Lorenzo Frattarolo a far parte della segreteria risponde a scelte, sue e di pochi altri, frutto di fughe evidentemente ispirate da valutazioni personali. Pertanto, a scanso di equivoci e di rovelli interpretativi nei quali qualcuno volesse eventualmente cimentarsi, ribadisco con voce chiara che la disponibilità offerta da Frattarolo non è una scelta della mozione Calvio.

Dunque, aggiunge Calvio, “è manipolazione semantica della realtà quella che induce a fare proclami più o meno trionfalistici sulla ritrovata unità del Partito, così come trovo singolari i richiami alla responsabilità del tutto disancorati da temi politici concreti. Tanto per dirne una, mi piacerebbe sapere come la pensano i nuovi organismi dirigenti provinciali sull’Ilva di Taranto: con chi stanno con il Governo e i sindacati, oppure con il Presidente della Puglia? So già che la mia domanda non troverà risposta, ma le contraddizioni e i silenzi tanti e gravissimi ha pesanti ricadute sulla comunità pugliese, quella che vorremmo riconnettere con la politica e, in specie, con il Partito Democratico.

Iaia Calvio riafferma con forza e convinzione “che il superamento delle contrapposizioni congressuali e lo spirito unitario si raggiungono, a mio sommesso parere, rispettando le regole che questa comunità si è data, precondizione perché sia garantita la dignità di tutti coloro che nel Partito democratico, sia pure con visioni differenti, ancora vogliono crederci. Certo non sono di aiuto le scorciatoie, le accelerazioni, le operazioni di “scouting” o i tentativi di ascrivere alla mozione da me rappresentata decisioni che invece sono riferibili in via esclusiva a iniziative personali, tutto questo rendendo sempre più difficile ritrovarsi in un partito che in tal modo allontana la propria gente e spalanca le porte a un civismo che invece civismo non è.

E conclude: “Al netto dello storytelling di queste ore, sta di fatto che la sfrontatezza con cui si sta procedendo infischiandosene degli organi nazionali di garanzia è un ulteriore colpo alla credibilità e autorevolezza del Partito che sta contribuendo ad allontanare parecchi militanti e sostenitori, vecchi e nuovi. Il non vederlo e il non preoccuparsene mi sembra scelta quanto meno discutibile”