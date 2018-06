Socialismo Dauno prende casa tra Borgo Croci e Candelaro: "Per stare vicini alla gente"

Nuova sede provinciale, a Foggia, di Socialismo Dauno. Verrà inaugurata giovedì 28 giugno, alle 18, in Viale Giotto 134. A comunicarlo è Pino Lonigro, con il segretario provinciale, Luigi Di Claudio. "Sarà un luogo di ritrovo e aggregazione per chi vuole aderire al progetto del Movimento socialista, per l’affermazione dei valori, di solidarietà, progresso, tutela del lavoro e dei diritti fondamentali delle persone"

Spiegano i socialisti dauni: "La nuova “casa” di Socialismo Dauno a Foggia sorgerà non a caso in una zona periferica della città, tra i quartieri popolari Borgo Croci e Rione Candelaro, dove più si avvertono le difficoltà e il disagio sociale. Servirà ad avvicinare il Movimento politico alla gente, per cercare il dialogo sempre più stretto con i cittadini e con le loro esigenze"